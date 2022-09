Auto überschlägt sich: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Teilen

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Eine 60 Jahre alte Frau hat sich auf der Autobahn 44 bei Zierenberg (Landkreis Kassel) mit ihrem Auto überschlagen und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie sei nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntag ohne Fremdeinwirkung von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit. Daraufhin kollidierte sie mit mehreren Warnbaken und prallte auf eine Mittelplanke.

Kassel - Dabei hob das Auto den Angaben zufolge ab, drehte sich mehrfach in der Luft und landete auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn.

Die Gründe für den Unfall seien bislang unklar. Die lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers soll ermittelt werden, ob die Fahrtüchtigkeit der Autofahrerin möglicherweise eingeschränkt gewesen sein könnte. dpa