Auto überschlägt sich: Feuerwehr befreit Insassen

Gelnhausen - Zu schnell und mit Alkohol hinterm Steuer unterwegs: das sollen die Ursachen für einen Unfall am frühen Samstagmorgen in Gelnhausen gewesen sein.

Gegen 3.30Uhr ist laut Polizei ein 48-jähriger Autofahrer aus Gelnhausen mit seinem Wagen innerorts auf der Gelnhäuser Straße in Richtung Meerholz unterwegs. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Straße ab und prallt dabei gegen die Leitplanke. Sein Auto überschlägt sich und prallt schließlich rund 50 Meter weiter in drei geparkte Autos. Der Fahrer und seine 20- sowie 35-jährigen Insassen werden verletzt. Die Feuerwehr muss die drei aus dem auf der Seite zum Liegen gekommenen Wagen befreien. Der Schaden des Unfalls liegt bei rund 35.000 Euro. (jo)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa