Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrerin leicht verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 4 bei Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet ihr Wagen am Sonntag ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und blieb auf der linken Spur liegen, wie ein Sprecher der Polizei in Fulda am Sonntag mitteilte. Die 44-Jährige war einem Polizeisprecher zufolge alleine unterwegs.

Bad Hersfeld - Sie wurde zur Untersuchung sicherheitshalber in eine Klinik gebracht. Weshalb es zu dem Unfall kam, war zunächst ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Andere Autos waren den Erkenntnissen zufolge nicht beteiligt. Die A4 war in östliche Fahrtrichtung zwischenzeitlich gesperrt. dpa