Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrerin leicht verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Autofahrerin hat sich auf einer Landstraße bei Hünfeld mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde die 27 Jahre alte Frau am Montagabend mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war sie mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Flutgraben.

Hünfeld - Ein auf einem nahegelegenen Parkplatz stehender Lastwagenfahrer sah den Unfall und half der 27-Jährigen aus dem Auto. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf etwa 4000 Euro. dpa