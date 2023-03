Autobahn 3 nach Lastwagen-Unfall Richtung Köln gesperrt

Sperrung

Wegen eines umgestürzten Autotransporters ist am Donnerstag die vielbefahrene Autobahn zwischen Würzburg und Frankfurt (A3) gesperrt worden. Autofahrer standen in Richtung Köln in einem kilometerlangen Stau oder mussten den Bereich weiträumig umfahren, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.

Rodgau/Offenbach - Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer des Lastwagens in der Nähe der Tank- und Rastanlage „Weiskirchen-Nord“ bei Rodgau (Landkreis Offenbach) die Kontrolle über sein Gespann verloren. Der Sattelschlepper prallte daraufhin in die Leitplanke und stellte sich quer zur Fahrbahn. Die Bergung sollte mindestens bis zum Abend dauern. dpa