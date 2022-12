Autobahn 7 wegen Lkw-Brands gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein Lkw-Brand hat eine Vollsperrung der vielbefahrenen Autobahn 7 in Hessen ausgelöst. In Brand geraten sei ein mit Autos beladener Sattelauflieger nahe der Anschlussstelle Homberg/Efze, teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Der Fahrer habe das Führerhaus unverletzt verlassen können. Wegen der Löscharbeiten sei die A7 zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt worden.

Homberg/Efze - Die Polizei riet, das Gebiet weiträumig zu umfahren. dpa