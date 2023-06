Autobahnauffahrt an Gießener Südkreuz wegen gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Wegen Brückenschäden am Gießener Südkreuz ist die Auffahrt von der Autobahn 485 auf die Autobahn 45 in Richtung Frankfurt bis auf weiteres gesperrt. Die Schäden sollten im Laufe des Tages begutachtet und dann entschieden werden, was weiter getan werden müsse, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Betroffen ist die Verbindung der A485 aus Gießen kommend.

Gießen - Die Beamten baten darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Laut Angaben der Autobahn GmbH des Bundes war der Schaden bei einer routinemäßigen Überprüfung entdeckt und die Auffahrt noch am Dienstagabend gesperrt worden. Die Dauer der Sperrung sei noch nicht absehbar. Das Gießener Südkreuz ist eine wichtige Verbindung für Pendler aus Mittelhessen ins Rhein-Main-Gebiet. dpa