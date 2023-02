Autofahrer 117 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein junger Autofahrer ist mit über 200 Stundenkilometern über die Bundesstraße 43a bei Hanau gerast - und damit mehr als doppelt so schnell als erlaubt gefahren. Der 19-Jährige sei am Sonntag in einem Tempo-100-Bereich mit 117 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag in Offenbach mit. Einer Zivilstreife war das Fahrzeug des Mannes zuvor bereits auf der Autobahn 66 aufgefallen, da die Abstände zum vorderen Auto nicht eingehalten wurden.

Hanau/Offenbach - Die Beamten folgten daraufhin dem Wagen auf die B43a und maßen dort dessen überhöhte Geschwindigkeit, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Streife hielt den 19-jährigen Fahrer an und stellte bei der Kontrolle fest, dass dieser erst seit rund einem halben Jahr seinen Führerschein besitzt. Den jungen Mann erwarten nun laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem komme ein dreimonatiges Fahrverbot und vermutlich eine Nachschulung auf ihn zu. dpa