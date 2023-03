Autofahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist mit Blaulicht unterwegs. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg seitlich mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 54 Jahre alte Mann war am Dienstag aus einem Waldstück bei Griesheim kommend aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen auf den Schienen der Straßenbahn stehengeblieben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann sei nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebe nicht in Lebensgefahr.

Griesheim - In der Straßenbahn gab es keine Verletzten. Insgesamt entstand an Auto und Straßenbahn zusammen ein geschätzter Schaden von 6000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. dpa