Autofahrer betrunken unterwegs: Unfall in Bensheim

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Bensheim (Kreis Bergstraße) einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei sei am Freitagabend ein anderer Autofahrer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Unfallverursacher sei zu schnell unterwegs gewesen und habe zuvor andere Fahrzeuge überholt. An einer Kreuzung stieß sein Auto gegen die linke vordere Wagenseite des anderen Fahrers, der leichte Verletzungen davontrug.

Bensheim - An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos kurzzeitig gesperrt. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen. dpa