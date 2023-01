Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist in Rüsselsheim nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer davongefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Beim Abbiegen auf das Opel-Gelände habe der Autofahrer am Freitagabend den entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 42-jährige Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Rüsselsheim - Der Autofahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Nach Polizeiangaben dürfte das Auto bei dem Unfall an der Fahrerseite beschädigt worden sein. dpa