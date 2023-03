Autofahrer filmt drei Luchse im Reinhardswald

Eine Luchsdame liegt in ihrem Gehege. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Im nordhessischen Reinhardswald sind drei Luchse gesichtet worden. Ein Autofahrer filmte die Wildkatzen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Demnach handelt es sich bei den Tieren auf dem Video um eine Mutterkatze mit ihren beiden halberwachsenen Jungtieren. Ob die Tierkinder in Hessen geboren wurden oder ob die drei Luchse aus dem angrenzenden Niedersachsen eingewandert sind, ist allerdings unklar.

Wiesbaden - Wie viele Luchse es genau in Hessen gibt, ist nicht bekannt.

Nachweise einzelner Luchse gibt es in Hessen immer wieder. Die Experten des HLNUG gehen davon aus, dass die scheuen Wildtiere allmählich wieder in die Wälder zurückkehren. Bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts galten sie in Deutschland als ausgestorben. Durch Wiederansiedlungsprojekte zunächst im Bayerisch-Böhmischen Wald und im niedersächsischen Harz kehrten die großen Katzen in Teile der deutschen Mittelgebirge zurück. 2010 wanderte aus der Harzpopulation der erste männliche Luchs wieder nach Hessen ein. dpa