Autofahrer flüchtet nach Unfall auf A5: Festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat auf der A5 nahe Breitenbach am Herzberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der 23-Jährige war am Sonntagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Sein Wagen prallte gegen eine Mittelschutzplanke und kam stark beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Breitenbach am Herzberg - Daraufhin rannte der Mann über die Gegenfahrbahn in einen Wald.

Innerhalb einer halben Stunde fand die Polizei den Flüchtigen und nahm ihn fest. Sein Atem habe stark nach Alkohol gerochen, ein Alkoholtest fiel positiv aus. Zudem bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Nachgang soll er laut Polizei in ein Gefängnis kommen, um eine Strafe von mehr als 300 Tagen abzusitzen. dpa