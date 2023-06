Autofahrer nimmt Radler die Vorfahrt und verletzt ihn schwer

Teilen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mit schweren Verletzungen ist ein Rennradfahrer nach einem Unfall in Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ins Krankenhaus gekommen. Der 58-Jährige stürzte nach Polizeiangaben, als ihm am Samstag ein Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt nahm. Wie die Polizei in Fulda mitteilte, war der Radfahrer auf einem parallel zur Straße verlaufenden Radweg unterwegs, als der 51 Jahre alte Autofahrer abbog und den Mann dabei übersah.

Bebra - Der Radfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. dpa