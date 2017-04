Wiesbaden - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall unter Alkohol und Drogen am Unfallort in Wiesbaden eingeschlafen.

Er sei schlafend auf dem Fahrersitz gefunden worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 56 Jahre alte Mann war am Dienstagabend beim Abbiegen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen gefahren. Daraufhin blieb er stehen und schlief ein. (dpa)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa