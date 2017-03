Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Hünfeld/Fulda - Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer in Osthessen ums Leben gekommen.

Der Mann sei in seinem Wagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden, berichtete die Polizei in Fulda. Der Mann war am Dienstag auf der Bundesstraße 27 bei Hünfeld aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen den Lastwagen gerast. Der Wagen sei in Brand geraten. Das Feuer habe aber schnell gelöscht werden können, berichtete die Polizei weiter. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. (dpa)

