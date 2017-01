Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn tödlich verunglückt

Fulda/Alsfeld - Auf winterglatter Fahrbahn ist in Osthessen ein junger Autofahrer tödlich verunglückt. Zudem drohte ein Lastwagen von einer Brücke zu rutschen.

Auf winterglatter Fahrbahn ist in Osthessen ein junger Autofahrer tödlich verunglückt. Der 21-Jährige habe am Freitag zunächst ein anderes Fahrzeug überholt und dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren, berichtete die Polizei in Fulda. Sein Auto geriet auf einer Landstraße zwischen Wisselsrod und Dipperz ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Wagen. Dabei wurde der aus Ebersburg stammende 21-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Die 70-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ein Lastwagen ist in Alsfeld (Vogelsbergkreis) von einer eisglatten Straße gerutscht und durch ein Brückengeländer gebrochen. Da der Lkw von der drei bis vier Meter hohen Brücke zu stürzen drohte, rückte die Feuerwehr mit schwerem Gerät an, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Kran zog den Lastwagen in der Nacht zum Samstag wieder auf die Bundesstraße 62. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 170.000 Euro. (dpa)

