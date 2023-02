Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Schulbus schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Schulbus ist am Donnerstag bei Malsfeld im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde die 32 Jahre alte Fahrerin des Wagens schwer verletzt. Der 63 Jahre alte Busfahrer sowie die 25 Kinder und sieben Erwachsenen, die im Bus saßen, kamen mit dem Schrecken davon, wie ein Sprecher der Polizei in Homberg sagte.

Malsfeld/Homberg - Ersten Ermittlungen zufolge soll der Busfahrer der Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen haben. Die Frau wurde in dem Wagen eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von geschätzten 70.000 Euro. Der „Hessische Rundfunk“ hatte über den Unfall berichtet. dpa