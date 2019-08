Mini kracht auf B455 in Fiat - Zwei Schwerverletzte

Bei einem schlimmen Unfall auf der B455 werden zwei Frauen schwer verletzt. Ein Mini krachte in einen Fiat.

Bad Homburg - Am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der B455 ein schwerer Unfall. Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihrem Mini die Bundesstraße Richtung Königstein, als auf Höhe des Opel-Zoos eine 25-Jährige mit ihrem Fiat vom Parkplatz auf die Bundesstraße auffahren wollte, in Richtung Kronberg. Die Fiat-Fahrerin übersah dabei den Mini auf der Straße. Die Mini-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Fahrerseite des Fiats.

Unfall auf B455: Mini kippte auf die Seite

Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß etwa 60 Meter weit geschleudert und kam erst auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg zum Stehen. Der Mini kippte auf die Seite und kam zum Liegen.

Unfall auf B455: Beide Fahrerinnen schwer verletzt

Beide Fahrerinnen beider Wagen wurden schwer verletzt und mussten umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Insgesamt beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 16.000 Euro.

(smr)

