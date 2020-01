Ford Transit rast in den Gegenverkehr - Vier Schwerverletzte

Am Samstagnachmittag wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall im Kreis Limburg-Weilburg schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher war mit seinem Ford Transit in den Gegenverkehr gerast. Er hatte Alkohol getrunken.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Limburg - Am Samstagnachmittag ist es auf der B456 in Höhe Weilmünster-Möttau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen bei dem vier Menschen schwer verletzt wurden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Bundesstraße war stundenlang gesperrt. Ein Ford Transit war in den Gegenverkehr gerast. Der Fahrer war alkoholisiert.

Um 15.29 Uhr am Samstag (11.01.2020) hat es einen schweren Unfall auf der B456 im Kreis Limburg-Weilburg in Höhe Weilmünster-Möttau gegeben. Ein Ford Transit war auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort mit einem VW Golf zusammengestoßen.

Die Insassen des Golf, eine 55-jährige Frau, ein 54-jähriger Mann sowie eine 13-Jährige, alle aus dem Hochtaunuskreis, wurden dabei schwer verletzt. Die 55-Jährige und ihr Beifahrer mussten sogar mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Mädchen wurden mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Auch der Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers, ein 44.Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 37-jährige Fahrer des Ford Transit trug lediglich leichte Verletzungen davon. Er stand unter Alkoholeinfluss. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet.

Vier Stunden lang war die B456 wegen der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache war ein Sachverständiger am Unfallort.

Von Rebecca Röhrich

