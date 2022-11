B62 aktuell gesperrt: Schwerer Unfall in Bad Hersfeld

Unfall

Die Polizei bittet nach dem Unfall auf der B62 in Bad Hersfeld, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. (Symbolbild)

Die B62 in Bad Hersfeld ist nach einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag voll gesperrt. Zwei Pkw waren kollidiert.

Bad Hersfeld - Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag (13. November) auf der B62 in Bad Hersfeld. Nach ersten Informationen der Polizei sind hier im Stadtteil Hohe Luft in Höhe des Sportsplatzes zwei Pkw kollidiert.

Offenbar hatte ein Autofahrer versucht, sein Fahrzeug verbotswidrig zu wenden. Dabei wurde sein Wagen von einem anderen Pkw gerammt.

Unfall in Bad Hersfeld: B62 gesperrt - Noch keine Angaben über Verletzte

Über Anzahl der verletzten Personen bei dem Unfall in Bad Hersfeld sowie die Schadenshöhe liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Allerdings: Der Bereich der Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich um die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. (fd)

Erst vor wenigen Tagen hatte es auf der B62 gekracht. Bei einem Unfall wurde eine Frau verletzt.