Motorradfahrer liegt nach Unfall bei Minusgraden auf der Straße – Autofahrer leiten seine Rettung ein

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein Motorradfahrer stürzt auf der Landstraße zwischen Schaafheim und Babenhausen. Bei Minusgraden finden Autofahrer den verletzten Mann.

Babenhausen/Schaafheim – Mächtiges Glück im Unglück hatte offenbar ein Motorradfahrer am späten Samstagabend (10. Dezember). Gegen 20 Uhr sei der Mann nach Angaben des Portals 5vision.media auf der Landstraße zwischen Schaafheim und Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) gestürzt und auf der Straße liegen geblieben.

Autofahrer hätten den Motorradfahrer bei Minustemperaturen am Ortsausgang von Schaafheim Richtung Babenhausen entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Zunächst sei die Feuerwehr Schaafheim am Unfallort eingetroffen, die gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz gewesen sei. Den Motorradfahrer habe wenig später ein Rettungswagen in eine Klinik gebracht, berichtet 5vision.media.

Ein Motorradfahrer stürzt auf der Landstraße zwischen Schaafheim und Babenhausen. © Armin Lerch/5vision.media

Unfall bei Babenhausen: Landstraße nach Schaafheim voll gesperrt

Die Hintergründe des Unfalls seien derzeit noch unklar. Noch gebe es keine eindeutigen Hinweise darauf, ob der Motorradfahrer selbst die Kontrolle über sein Zweirad verlor, oder andere Verkehrsteilnehmer ursächlich waren. Für rund eine Stunde sei die Landstraße zwischen Schaafheim und Babenhausen voll gesperrt gewesen. Die Ermittlungen dauern an. (esa)

Im August kam es auf der B26 bei Babenhausen zu einem schweren Unfall eines Taxis.