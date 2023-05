Babypuppe sorgt für Polizeieinsatz

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Passant in Wiesbaden hat eine lebensecht wirkende Babypuppe für ein totes Kind gehalten und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, sei ihnen am Sonntagnachmittag ein vermeintlich totes Kind gemeldet worden, das in eine Decke gewickelt auf einer Parkbank liege.

Wiesbaden - Bei dem anschließenden Polizeieinsatz habe sich dann aber herausgestellt, dass es sich in Wirklichkeit um eine täuschend echt wirkende Puppe gehandelt habe, hieß es. Wer diese dort abgelegt habe, sei noch unklar. dpa