Tödlicher Unfall auf der A3: Auto rast ungebremst in LKW

Bei Bad Camberg ist es in der Nacht zu Freitag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto ist ungebremst in einen Lastwagen gerast.

Bad Camberg - Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Bad Camberg wurde ein Mensch tödlich verletzt. Der Fahrer eines Autos raste offenbar ungebremst in einen Lastwagen.

Tödlicher Unfall auf der A3: Autofahrer konnte nicht gerettet werden

Der Lastwagen war wegen eines Überholmanövers längere Zeit auf dem mittleren Fahrstreifen gefahren. Ein 47-jähriger raste ungebremst in ihn hinein. Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass der Autofahrer noch in seinem Auto starb. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.



(ror)

