Getränkelaster auf der A7 ausgebrannt: Brennende Leergutkisten verursachten kilometerlangen Stau

Großeinsatz

Aufregung auf der A7 bei Bad Hersfeld: Am Montag gerät dort ein Getränke-Lkw in Brand. Die Autobahn muss über Stunden gesperrt werden.

Bad Hersfeld - Am frühen Montagmorgen wurden die Feuerwehren der Gemeinde Kirchheim gegen 2.15 Uhr zu einem brennenden LKW auf der A7 in Fahrtrichtung Süden kurz vor dem Hattenbacher Dreieck alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge an der Einsatzstelle brannte das Fahrerhaus des Lastzuges in ganzer Ausdehnung und die Flammen hatten bereits auf die Ladung übergegriffen. Durch die Kunststoffkisten fand das Feuer viel Nahrung wodurch sich die Flammen schnell auf der Ladefläche ausbreiten konnten.

+ Auf der A7 brennt ein Getränke-Lkw vollständig aus. © Jens Krannich

A7 bei Bad Hersfeld: Plötzlich brennt es zwischen Lagefläche und Fahrerhaus

Durch massiven Einsatz von Wasser und Löschschaum gelang es den Feuerwehrleuten unter Atemschutz schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Trotzdem loderten immer wieder Flammen auf, weil die Leergutkisten im Kern des Laderaumes nur schwer zu erreichen und zu löschen waren. Gegen 3.30 Uhr wurde noch die Feuerwehr aus Kleba alarmiert, um Ölsperren auf der Aula unterhalb der Autobahn zu setzen.

Wie der Fahrer des Lastzuges an der Einsatzstelle mitteilte, hatte er plötzlich starken Leistungsverlust und Qualm drang in das Fahrerhaus. Der Fahrer lenkte seinen LKW an den rechten Fahrbahnrand und wollte nach der Ursache schauen, als ihm zwischen Fahrerhaus und Ladefläche auch schon die Flammen entgegenschlugen. Er schaffte es gerade noch, seine Reisetasche mit persönlichen Sachen aus dem Fahrzeug zu holen, als das Fahrerhaus auch schon brannte.

+ Die Autobahn ist wegen des brennenden Lkw für Stunden teilweise gesperrt. © Jens Krannich

Polizei führt Verkehr auf A7 bei Bad Hersfeld brennendem Lkw vorbei

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, an der Zugmaschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Süden einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Es bildete sich schnell ein Stau von mehreren Kilometern. Der Fahrer wird nun mit der Bahn seine Heimreise nach Dresden antreten und da er vorerst ohne Fahrzeug ist, erst einmal Urlaub machen, der von seinem Chef noch an der Einsatzstelle telefonisch genehmigt wurde. (jk)

Erst vor kurzem brannte ein Lkw nach einem technischen Defekt auf der A7 bei Bad Hersfeld aus.

Rubriklistenbild: © Jens Krannich