Schwerer Unfall am Hattenbacher Dreieck bei Bad Hersfeld

Von: Yuliya Krannich

Das Wrack des Passat liegt in einer Böschung nahe Bad Hersfeld. © Yuliya Krannich/TVnews-Hessen

Starkregen hat am Hattenbacher Dreieck bei Bad Hersfeld zu einem schweren Unfall geführt. Das Notrufsystem des Autos alarmierte die Rettungskräfte.

Bad Hersfeld – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen (14. September) gegen 7.52 Uhr am Hattenbacher Dreieck bei Bad Hersfeld. Der Fahrer eines VW-Passat befuhr die A7 von Niederaula kommend und wollte am Hattenbacher Dreieck über die Tangente auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt fahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Passat bei Starkregen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchpflügte einen Flutgraben.

Schwerer Unfall bei Bad Hersfeld: Notrufsystem alarmierte Rettungskräfte

Im weiteren Verlauf durchbrach das Fahrzeug einen Wildschutzzaun, prallte gegen einen Überlauf aus Beton, überschlug sich mehrfach und kam schließlich nach 50 Metern etwa 10 Meter neben der Autobahn in einer Böschung auf der Fahrerseite zum Stillstand.

Durch den Unfall wurde das Notrufsystem im Fahrzeug ausgelöst und die Rettungskräfte alarmiert. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Passates verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Er schaffte es nach dem Unfall aber noch, ohne fremde Hilfe sein Fahrzeug zu verlassen und stand beim Eintreffen der Rettungskräfte neben dem Wrack.

Schwerer Unfall bei Bad Hersfeld wäre ohne Notrufsystem kaum aufgefallen

Die Feuerwehr aus Kirchheim sicherte die Unfallstelle, beseitigte umherliegende Trümmerteile und machte das Fahrzeug zur Sicherheit stromlos. Wie die Feuerwehr an der Unfallstelle mitteilte, hätte man den Unfall ohne das Notrufsystem kaum bemerkt. (Yuliya Krannich)

