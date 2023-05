Bad Hersfelder Festspiele 2022 mit Defizit von 187.000 Euro

Teilen

Charlotte Schwab (l-r), Joern Hinkel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, und Anke Hofmann, Bürgermeisterin von Bad Hersfeld (parteilos) stehen in der Stiftsruine zusammen. © Uwe Zucchi/dpa

Die Bad Hersfelder Festspiele haben im vergangenen Jahr erneut ein Defizit hinterlassen, allerdings ein geringeres als zuvor. Das Budget für die Spielzeit 2022 sei um 187.000 Euro überschritten worden, teilte Bürgermeisterin Anke Hofmann (parteilos) am Mittwoch mit. Damit sei das Defizit deutlich geringer ausgefallen als in den Vorjahren. „Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und sollte uns alle anspornen, auch zukünftig konsequent weitere Potenziale für Erlössteigerungen oder Kosteneinsparungen zu erschließen.“

Bad Hersfeld - Rund 75.000 Menschen hatten die Verstellungen der Spielzeit 2022 besucht, dies entsprach einer Gesamtauslastung von 71 Prozent. Die Aufwendungen für die Festspiele beliefen sich auf gut 7,5 Millionen Euro. Dem standen eigene Erträge, Fördermittel und Sponsorenunterstützung von rund 5,8 Millionen Euro gegenüber. Die von der Stadt zu tragende Unterdeckung für 2022 betrug knapp 1,7 Millionen Euro. Da bereits ein Defizitausgleich von knapp 1,5 Millionen Euro vorgesehen gewesen sei, ergab sich die besagte Budgetüberschreitung von 187.000.

Für die diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele sind Aufwendungen von knapp 7,8 Millionen Euro sowie Erträge von knapp 6,3 Millionen Euro vorgesehen, sowie ein Finanzierungsanteil der Stadt von 1,5 Millionen Euro. Die 72. Spielzeit der Festspiele beginnt am 30. Juni mit der Premiere des Stückes „König Lear“. dpa