Die Grünen räumen im Hochtaunuskreis ab - die anderen Parteien unter Zugzwang

Europawahl 2019

Nach der Europawahl gibt die Kreis-Politik ein gespaltenes Bild ab. Die Grünen frohlocken, die Union ist ungewohnt in sich gekehrt, die SPD förmlich abgetaucht. Dass die Grünen in zwei Kommunen stärkste Kraft wurden, kam eben überraschend. Nun rückt die Jugend in den Blick.