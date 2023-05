Tesla-Fahrer verursacht schweren Unfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Erik Scharf

Ein Senior gerät mit seinem Tesla nach einem Unfall in den Gegenverkehr. Dort kracht er mit einem Skoda-Fahrer zusammen, der schwer verletzt wird.

Bad Homburg – Ein 88-jähriger Neu-Anspacher hat am Sonntagnachmittag (30. April) auf der Bundesstraße 456 in Höhe des Römerkastells Saalburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Tesla Modul 3 in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das teilte die Polizei Hochtaunus am Montag (1. Mai) mit.

Zunächst kollidierte er laut Angaben der Polizei mit einem in gleicher Richtung fahrenden Kia Sorento eines 45-jährigen Königsteiners und geriet anschließend in den Gegenverkehr, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia kam.

B456 nach schwerem Unfall gesperrt

Der 66-jährige Neu-Anspacher, der am Steuer des Skoda saß, erlitt schwere Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Die Bundesstraße 456 war für etwa zweieinhalb Stunden teilweise in beide Richtungen, teilweise einspurig gesperrt, während die Unfallaufnahme durchgeführt wurde. Über die Sachschadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben. (esa)

