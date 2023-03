„The Voice Kids“: Alexandra aus Bad Nauheim überzeugt mit U2-Song - und geht ins Team Lena

Von: Christoph Sahler

Teilen

Für Alexandra aus Bad Nauheim ist die erste Tür auf dem Weg zum Traum von einer Musikkarriere aufgegangen. Sie ist bei der elften Staffel von „The Voice Kids“ dabei.

Update vom Montag, 20. März, 8.22 Uhr: Alexandra aus Bad Nauheim (Wetteraukreis) hat am Freitag (17. März) in der Sendung „The Voice Kids“ die Jury buchstäblich aus den Sesseln gehauen. Wincent Weiss, Lena sowie das Juroren-Duo Smudo und Michi Beck drehten sich in den „Blind-Auditions“ umgehend um und überhäuften die Lioba-Schülerin mit Lob. Nur Alvaro Soler blieb skeptisch und drückte nicht für Alexandra auf den Buzzer.

Mit dem Song „One“ von U2 zog die talentierte junge Sängerin spielend in die nächste Runde ein und hat jetzt Chancen auf eine große Karriere. „Danke, dass du diese Show bereicherst“, sagte Wincent Weiss, nachdem Alexandra sich nach ihrem Auftritt der Jury vorgestellt hatte. Die zum Zeitpunkt der Show-Aufzeichnung noch 13-Jährige hatte nun die freie Wahl aus drei möglichen Teams. Nach gründlicher Überlegung fiel die Wahl der jungen Hessin auf Popsängerin Lena. Die Eurovision-Song-Contest-Siegerin von 2010 lobte Alexandras Auftritt mit den Worten: „Ich finde die Art und Weise, wie du gesungen hast, total schön. Das hast du auf deine eigene Art und Weise gemacht, das finde ich wunderschön.“

Alexandra aus Bad Nauheim begeisterte die Jury bei „The Voice Kids“ © SAT.1 / Andre Kowalski

„The Voice Kids“: Bad Nauheimerin mit »One« von U2 zum großen Ziel

Erstmeldung vom Freitag, 17. März: „Ich war unglaublich nervös, habe gezittert vor Aufregung«, gesteht Alexandra. Kein Wunder. Vor ihr saßen Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Popsänger Wincent Weiss, der deutsch-spanische Sänger Alvaro Soler und die Eurovision-Song-Contest-Siegerin Lena in der Jury und mussten sich erstmal umdrehen in ihren Sesseln. Am vergangenen Freitag (10. März) ist die elfte Staffel der SAT-1-Talentshow »The Voice Kids« angelaufen, und heute (17. März) wird um 20.15 Uhr die zweite Folge ausgestrahlt, in der die 14-Jährige aus Bad Nauheim ihren großen Auftritt hat.

Gesungen hat sie bei der Aufzeichnung der Sendung den Welthit »One« der Gruppe U2, mit dem sie sich auch persönlich identifizieren kann, wie sie erzählt. In der deutschen Übersetzung des Titels heißt es: »Wir sind eins, aber wir sind nicht dasselbe. Wir dürfen uns gegenseitig stützen. Dürfen füreinander da sein. Sind eins.« Der Titel sei der Lieblingssong ihrer Mutter, erzählt Alexandra. Und ob sie mit ihm in die nächste Runde eingezogen ist, bleibt bis zur Ausstrahlung der Sendung am Freitagabend ihr Geheimnis. Denn Ergebnisse vorher preis zu geben, würde die Spannung der Talentshow dämpfen. Wer sie, ihre Persönlichkeit und ihre Stimme kennt, kann aber schon prophezeien, dass ihre Chancen aufs Weiterkommen ziemlich gut stehen.

Gebürtig aus Frankfurt: Alexander will bei „The Voice Kids“ weit kommen

Alexandra ist mit ihrer Familie kurz vor der Corona-Pandemie vom Frankfurter Stadtteil Riedberg in die Kurstadt gezogen. Ihre Mutter Reena stammt aus Indien, ihr siebenjähriger Bruder ist natürlich ihr größter Fan. Die Eltern haben sich in Singapur kennengelernt. Als wir unser Telefon-Interview führen, spricht ihr Vater Steve Englisch mit ihr. »Wir sind in der Familie sehr international aufgestellt«, erzählt der IT-Spezialist, der sich in Bad Nauheim pudelwohl fühlt und meist im Homeoffice für eine große Software-Firma arbeiten kann. Da Alexandras Bruder schulisch eingebunden gewesen ist, sind nur die Eltern zu zweit zur Aufzeichnung der »Blind Audition« bei »The Voice Kids« nach Berlin gefahren und dort natürlich unglaublich stolz auf ihre talentierte Tochter gewesen.

Alexandra habe schon in frühester Kindheit bei jeder Gelegenheit eigene Songs gesunden, erzählt ihr Vater Steve. Ihr Leben sei einfach schon immer musikorientiert gewesen. Sie geht auf die St.-Lioba-Schule, peilt ihr Abitur an, lernt Klavier und nimmt seit einigen Monaten Gesangsunterricht. Von der Klassik bis zu Pop, Rap oder R’n’B liebt sie alle Musik-Stile. Und natürlich erträumt sie sich ein Leben in der Musik auch für ihre Zukunft.

»Ich möchte in jedem Fall später irgendwas mit Gesang oder Stimme machen«, sagt sie selbstbewusst. Auch deshalb hat sie ihre Mutter Reena ganz heimlich bei »The Voice Kids« angemeldet, wo sie aufgrund ihrer Begabung nun in den »Blind Auditions« gelandet ist. So wird heute auf SAT 1 der Hit »One« erklingen, in dem Bono auch noch singt: »Eine Liebe, ein Blut, ein Leben. Du musst tun, was du tun solltest. Ein Leben, miteinander. Schwestern und Brüder«. (Michael Humboldt)

Im März startete auch die RTL-Datingshow „Der Bachelor“. Mit dabei sind zwei Kandidatinnen aus Hessen.