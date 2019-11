Messer-Attacke vor Spielothek: Mann brutal niedergestochen

Polizei sucht Zeugen

+ © Google Maps Vor einer Spielhalle in Bad Soden-Salmünster (Hessen) ist ein Mann niedergestochen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Messer-Attacke. © Google Maps

In einer Spielhalle in Bad Soden-Salmünster (Hessen) geraten zwei Männer in Streit. Beiden werden hinaus geworfen – dann zückt einer ein Messer.