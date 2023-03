Unfalltod in der Wetterau: 73-Jähriger fährt ungebremst in Baum

Von: Jacob von Sass

Ein 73-Jähriger prallt bei seiner Fahrt auf einer Landstraße Richtung Bad Vilbel ungebremst gegen einen Baum. Er verletzt sich so stark, dass er später im Krankenhaus verstirbt.

Bad Vilbel – Am vergangenen Donnerstagmittag (9. März) war ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf dem Heiligenstockweg in Richtung Bad Vilbel unterwegs. Um 13.10 Uhr fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache am Abzweig Friedberger Landstraße ungebremst geradeaus über den Kreuzungsbereich. Hierbei prallte er gegen einen Baum, der rechts neben der Fahrbahn stand, wie die Polizei berichtet.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer so stark verletzt, dass er sofort in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort verstarb er dann wenig später an seinen Verletzungen. Laut Polizei konnte der Grund für den Unfall noch nicht geklärt werden, allerdings wird davon ausgegangen, dass ein körperliches Leiden die Ursache war. Um die genauen Umstände zu klären, wurde eine Obduktion angeordnet. (Jakob von Sass)

