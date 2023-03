Bewaffnete Gruppe raubt Kiosk aus – Kassierer kann sie vertreiben

Von: Caspar Felix Hoffmann

Mehrere bewaffnete Männer und ihre Komplizen rauben in Bad Vilbel im Wetteraukreis einen Kiosk mit vorgehaltener Waffe aus – die Polizei nimmt fünf Männer fest.

Bad Vilbel – Drei maskierte Männer haben am Samstagabend (25. März) um 21:21 Uhr den City-Kiosk in Bad Vilbel im Wetteraukreis überfallen, wie die Polizei am Sonntag (26. März) mitteilte. Mit vorgehaltener Waffe und unter Einsatz von Pfefferspray forderten sie den Kassierer auf, hinter dem Tresen hervorzukommen.

Bewaffnete Täter und ihre Komplizen rauben einen Kiosk in Bad Vilbel im Wetteraukreis aus. (Symbolbild) © Maximilian Koch/imago

Bewaffnete Täter und ihre Komplizen rauben Kiosk in Bad Vilbel aus

Zwei Täter hielten dann zunächst den Kassierer fest, während der dritte Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse entnahm. Währenddessen gelang es dem Kassierer, sich zu befreien – es kam zu einem Handgemenge, woraufhin die drei Täter aus dem Kiosk flüchteten.

Ein Täter wurde von der Polizei an Ort und Stelle festgenommen, vier weitere Täter beziehungsweise Komplizen wurden kurze Zeit später ermittelt und festgenommen. (cas)

Seit Februar ist Julia Kolwes als Schutzfrau vor Ort in Bad Vilbel im Wetteraukreis im Amt. Die Aufgaben der Polizeioberkommissarin sind vielfältig, vor allem soll die Bad Vilbeler Schutzfrau die Hemmschwelle zwischen Vilbelern und Polizei senken.