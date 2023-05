Badeunfall an See: Person wird vermisst - Großeinsatz von Rettungskräften

Von: Florian Dörr

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall am Heuchelheimer See (Kreis Gießen) läuft ein großer Rettungseinsatz. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Badeunfall im Kreis Gießen: Ein Mann ist untergegangen und wird vermisst. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Heuchelheim - Großeinsatz für Rettungskräfte am Montagnachmittag (29. Mai) am Heuchelheimer See (Kreis Gießen): Hier ist nach ersten Informationen ein Mensch ins Wasser gegangen und untergegangen. Bislang wurde der Mann nicht gefunden. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, er kreiste längere Zeit über dem westlichen Kreis Gießen.

Der mutmaßliche Badeunfall ereignete sich gegen 16 Uhr am Heuchelheimer See. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Der Rettungseinsatz läuft.

Rettungseinsatz am Heuchelheimer See - Erst Samstag tödlicher Badeunfall in Hessen

Erst am Samstag (27. Mai) war es an einem Badesee in Hessen zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Jugendliche am Nachmittag auf einem Boot auf dem Breitenbacher See nahe Bebra unterwegs. Ein 13-Jähriger und eine 15-Jährige gingen ins Wasser und aus zunächst unklarer Ursache unter. Mehrere Stunden lang suchten Helfer unter anderem von DLRG und Feuerwehr nach den beiden Jugendlichen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Als der Junge und das Mädchen gefunden wurden, konnte trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die genauen Umstände waren laut Polizei zunächst unklar. „Momentan muss jedoch von einem tragischen Badeunglück ausgegangen werden“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Details zum aktuellen Rettungseinsatz am Heuchelheimer See nahe Gießen liegen aktuell noch nicht vor. Weitere Informationen folgen.