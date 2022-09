Bätzing stellt Ergebnisse der Herbstvollversammlung vor

Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, spricht während einer Pressekonferenz. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz stellt der Limburger Bischof Georg Bätzing an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) die Ergebnisse der Beratungen in Fulda vor. Schwerpunkte des Treffens sind der Reformprozess Synodaler Weg sowie der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Dessen Aufarbeitung werden für die Bischofskonferenz künftig der Aachener Bischof Helmut Dieser sowie sein Stellvertreter in diesem Amt, der Freiburger Erzbischof Stephan Burger verantworten, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Fulda - Zudem werden eine bischöfliche Fachgruppe und ein unabhängiger Expertenbeirat eingerichtet, um die Aufgabe auf ein breiteres Fundament zu stellen und für mehr Unabhängigkeit, Beteiligung, Transparenz und Qualität zu sorgen.

Zum Auftakt des Treffens in Fulda hatte Bätzing die katholischen Oberhirten auf liberale Reformen eingeschworen - und sich dabei überzeugt gezeigt, dass eine „sehr deutliche Mehrheit“ der Bischöfe den Reformkurs unterstütze. Vorausgegangen war ein Abstimmungseklat bei der vierten Synodalversammlung in Frankfurt, bei der ein grundlegender Text zur katholischen Sexualmoral die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe verfehlte. dpa