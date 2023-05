Bahnstreik in Hessen: Zugverkehr soll 50 Stunden lahmliegen

Von: Florian Dörr, Lea Seitz

Auch in Hessen wird der Bahnstreik wohl für massive Ausfälle sorgen. (Symbolbild) © dpa/ picture alliance/ Thomas Banneyer

Erneute Zugausfälle und Behinderungen im Bahnverkehr: Die EVG kündigt zum wiederholten Mal Warnstreiks an. Auch Hessen ist betroffen.

Update vom Donnerstag, 11. Mai, 9.17 Uhr: Erneut wird der Bahnverkehr in Hessen bestreikt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat bekanntgegeben, den Zugverkehr deutschlandweit ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen zu wollen. Entsprechend ist auch Hessen wieder betroffen.

Konkret bedeutet das: Der Bahnstreik soll - auch in Hessen - von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr anhalten. „Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt“, teilte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay am Donnerstag mit.

Nächster Bahnstreik in Hessen? Gewerkschaft EVG weist Angebot zurück

Erstmeldung vom Mittwoch, 10. Mai, 12.16 Uhr: Wieder müssen Fahrgäste in Hessen mit Ausfällen und Behinderungen im Bahnverkehr rechnen: Erneut hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Warnstreiks angekündigt.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandelt momentan mit circa 50 Eisenbahn-Betrieben über höhere Tarifverträge für rund 230.000 Beschäftigte. Im Mittelpunkt steht die Deutsche Bahn. „Wir fordern 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat“, erklärten die beiden EVG-Tarifvorstände, Cosima Ingenschay und Kristian Loroch, zum Start der Tarifrunde 2023. Nachwuchskräfte sollten 325 Euro mehr im Monat erhalten, so die Forderung.

Nächster Bahnstreik in Hessen? EVG weist Bahn-Angebot zurück

Das Angebot der Bahn umfasst einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 2.850 Euro mit einer Einmalzahlung von 1.250 Euro im Juni 2023 und monatlichen 200 Euro von Juli 2023 bis Februar 2024. Außerdem bietet die Deutsche Bahn eine 10-prozentige lineare Lohnerhöhung für untere und mittlere Einkommen sowie eine 8-prozentige lineare Lohnerhöhung für obere Einkommen mit einer Laufzeit von 27 Monaten an. Die EVG wies das Angebot zurück: „Das, was uns jetzt vorgelegt wurde, ist aus Sicht unserer Tarifkommission nicht verhandlungsfähig“, erklärte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. EVG-Vorstand Cosima Ingenschay kommentierte das erneute Angebot der Prämie folgendermaßen: „Der angebotene Inflationsausgleich ist für die Kolleginnen und Kollegen so hilfreich wie ein Würfel Eis in der Wüste.“ Während dieser ruckzuck wegschmelze, blieben die Probleme bestehen.

Zuletzt war Hessen während des bundesweiten Warnstreiks am 21. April von streikbedingten Zugausfällen betroffen gewesen. (lea)