Balkonbrand: Ehepaar will in Wohnung bleiben

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen eines Balkonbrandes hat die Feuerwehr ein Ehepaar aus einer Wohnung in Rüsselsheim-Haßloch gerettet. Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, mussten die Einsatzkräfte am Montagabend mit einer Drehleiter auf den Balkon im ersten Stock klettern, um die beiden Senioren zu erreichen. Diese hätten aber zunächst keinen Grund gesehen, ihr Zuhause aufgrund des Brandes zu verlassen.

Rüsselsheim - Nach etwas Überzeugungsarbeit seien sie aber gemeinsam mit den Feuerwehrleuten über den normalen Hauszugang hinausgegangen. Sie seien zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht worden, könnten am Morgen aber wieder in die Wohnung zurückkehren. Das Feuer hatte auch auf einen darüberliegenden Balkon und eine Terrasse im Erdgeschoss übergegriffen. Zur Schadenshöhe und der Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. dpa