Balkonsängerin sorgt für Polizeieinsatz

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine auf ihrem Balkon singende Frau hat in Hanau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine besorgte Nachbarin habe den lauten Gesang am Dienstag als mögliche Hilferufe interpretiert und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mitarbeiter eines Ladens im Erdgeschoss des Gebäudes entschärften die Lage schnell wieder. Die Frau sei für ihren Gesang bestens im Haus bekannt, hieß es.

Hanau - Weil die Frau schon wieder in ihrer Wohnung war, rückte die Polizei ab. dpa