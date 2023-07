Bau der Regionaltangente West kommt voran

Mit der Genehmigung für einen weiteren Streckenabschnitt kommt der Bau der Bahntrasse Regionaltangente West (RTW) im Ballungsraum Frankfurt voran. Die RTW GmbH habe das Baurecht für den Planfeststellungsabschnitt Nord zwischen Bad Homburg und der Dunant-Siedlung in Frankfurt erhalten, teilte die Planungsgesellschaft am Donnerstag mit. Der knapp 16 Kilometer lange Abschnitt sei der zweitlängste bei der rund 52 Kilometer langen Tangente.

Frankfurt - Die Bahntrasse soll eine Direktverbindung von Bad Homburg über Frankfurt-Höchst und den Flughafen bis nach Neu-Isenburg und Dreieich schaffen. Sie verläuft westlich an der Frankfurter Innenstadt vorbei und soll in Zukunft den Hauptbahnhof entlasten. Die gesamte Regionaltangente soll bis 2028 fertiggestellt sein. Es sind 26 Haltepunkte vorgesehen, knapp die Hälfte ist schon an bestehenden Strecken vorhanden. Nach der kompletten Fertigstellung sind zwei Nahverkehrslinien mit jeweils einem 30-Minuten-Takt vorgesehen.

Mit dem Beschluss seien die Weichen für einen Baubeginn 2024 gestellt. „Damit bleiben wir im Plan und unsere Gesamtinbetriebnahme im Jahre 2028 ist weiterhin erreichbar“, sagte der Geschäftsführer der RTW, Horst Amann. Auch in den anderen vier Planungsabschnitten kämen die Planungen und Bauarbeiten weiter gut voran. dpa