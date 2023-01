Baum in Oberleitung stoppt Zug mit 180 Reisenden stundenlang

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In der Nähe von Offenbach hat ein in die Oberleitung gefallener Baum die Fahrt eines Eurocity von Mailand nach Frankfurt gestoppt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, konnten 180 Bahnreisende den am Montagabend auf freier Strecke stehengebliebenen Zug zwischen Frankfurt und Neu-Isenburg etwa vier Stunden lang nicht verlassen, bis die beschädigte Oberleitung von dem verkeilten Baum befreit werden konnte.

Offenbach - Einsatzkräfte der Bahn hatten den Angaben zufolge zuvor die Feuerwehr zur Hilfe gerufen, da sich die Unfallstelle an einem 15 Meter tiefen Abhang befand. Gegen 23 Uhr konnte der unbeschädigte Zug dann von einer Diesellok in den Frankfurter Hauptbahnhof gezogen werden. dpa