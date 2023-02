Bayern bezwingt Frankfurt und übernimmt Platz zwei

Frauen-Bundesliga

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben das Spitzenspiel des zwölften Spieltages in der Bundesliga gewonnen. Der deutsche Meister von 2021 bezwang am Samstag im heimischen Stadion Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0). Glodis Perla Viggosdottir (25. Minute) und Lea Schüller (79.) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg, durch den der FC Bayern die Hessinnen in der Tabelle von Platz zwei verdrängten.

München - Für die Eintracht, die seit 2016 auf einen Sieg in München wartet, war der Anschlusstreffer von Lara Prasnikar (82.) zu wenig. In der Nachspielzeit hätte Carolin Simon für den Gastgeber noch auf 3:1 erhöhen können, doch sie traf nur den Pfosten.

Im Hinspiel hatte sich beide Teams zum Saisonauftakt vor der Rekordkulisse von 23.200 Zuschauern in Frankfurt 0:0 getrennt. Der FC Bayern ist nun erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters VfL Wolfsburg. Der verlustpunktfreie Titelverteidiger und Pokalsieger spielt an diesem Sonntag (13.00 Uhr) bei der SGS Essen. dpa