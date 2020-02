Brand mit einem Toten in Bebra: Obduktionsergebnis ist da

Nach dem Brand mit einem Toten in einer Wohnunterkunft im nordhessischen Bebra liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor.

Einsatz der Feuerwehr in Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Nordhessen) .

. In der Nacht war in einer Wohnunterkunft für Zeitarbeiter ein Feuer ausgebrochen.

ausgebrochen. Für einen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.

Update, 03.02.2020, 19.07 Uhr: Nach dem Brand in einer Unterkunft im Bebraer Stadtteil Weiterode am Sonntag, bei dem ein 26 Jahre alter Pole gestorben ist, gibt es keine Anzeichen für ein Tötungsdelikt.

Bebra: Nach dem Brand mit einem Toten - Obduktionsergebnis ist da

Bei der Obduktion wurde keine Gewalteinwirkung festgestellt, so Harry Wilke, Sprecher der Staatsanwaltschaft Fulda. Am frühen Sonntagmorgen hatte in Bebra-Weiterode der Anbau eines Geschäftshauses an der Hessischen Straße gebrannt, in dem in Wohnungen Zeitarbeiter untergebracht waren.

Bebra: Ermittler vermuten das der Brand in der Gemeinschaftsküche ausgebrochen ist

Die Ermittler gehen von der Gemeinschaftsküche als Brandherd aus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Sechs Bewohner gelangten ins Freie.

Zwei Männer – der Verstorbene und ein 22-jähriger aus Polen – befanden sich während des Brands zusammen in einem Zimmer und konnten sich nicht selbst retten.

Bebra: Ein 22-Jähriger wurde zunächst wegen Verdacht auf Brandstiftung festgenommen

Der 22-Jährige war alkoholisiert und erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Eine vorläufige Festnahme gegen ihn wurde aufgehoben: Der Anfangsverdacht auf fahrlässige Brandstiftung hatte sich nicht erhärtet.

Bebra: Brand in einer Wohnunterkunft - Arbeiter im Schlaf überrascht - ein Toter

+ Brand in einer Wohnunterkunft für Zeitarbeiter in Bebra: Extremer Qualm erschwerte den Feuerwehrleuten den Löscheinsatz - für einen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. © TVnews-Hessen Erstmeldung, 02.02.2020, 9.27 Uhr: Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 3.30 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Bebra-Weiterode alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Geschäftshauses vor, in dem in Wohnungen Zeitarbeiter untergebracht waren.

Bebra: Brand in Wohnunterkunft - Ein Bewohner erleidet schwere Rauchgasvergiftung

Mehrere Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Ein Bewohner, der von der Feuerwehr gerettet werden musste, erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Brand in Bebra: Feuerwehr findet einen Bewohner tot in seiner Unterkunft

Bei den Löscharbeiten wurde ein weiterer Bewohner tot in seiner Unterkunft gefunden. Der Feuerwehr gelang es durch einen massiven Löschangriff von innen und über eine Drehleiter, das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle zu bekommen.

Bebra: Extremer Qualm erschwert den Einsatzkräften die Löscharbeit

Erschwerend für den Innenangriff war die extreme Verqualmung des Gebäudes, wobei die Suche nach Glutnestern nur mittels Wärmebildkamera und unter Atemschutz vorgenommen werden konnte. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bebra und Ortsteilen, Rotenburg und Bad Hersfeld mit über 100 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, Notärzte und der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes.

Bebra: Brand in Wohnunterkunft - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt, über die Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. (yk/cig)

