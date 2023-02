Tödlicher Unfall in Bebra: Bahnmitarbeiter kommt ums Leben

Von: Sophia Lother

Ein Signal am Rand des Güterbahnhofs in Bebra. (Archivfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Im Rangierbahnhof von Bebra ereignet sich ein tödlicher Unfall. Ein Mann wird von einem Zug erfasst und stirbt.

Kassel – Bei einem tödlichen Unfall in Bebra im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist ein Mitarbeiter der Bahn gestorben. Wie die Bundespolizei in Kassel angibt, ereignete sich der Vorfall am Freitag (3. Februar) im Rangierbahnhof.

Der 38-Jährige sei nach derzeitigen Ermittlungen gegen 15 Uhr von einem rollenden Eisenbahnwaggon erfasst und getötet worden, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen zur Unfallursache machten die Beamten nicht. Das Polizeipräsidium Osthessen habe die Ermittlungen übernommen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gab ein Sprecher an, dass der Mann aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg stamme. (slo)