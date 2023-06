Bei Bauarbeiten entdeckt: Weltkriegsbombe entschärft

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Am Morgen entdeckt - am Abend entschärft. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montag den Alltag mehrerer Tausend Menschen in Darmstadt beeinträchtigt.

Darmstadt - Bei Kanalarbeiten in Darmstadt ist am Montag eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger wurde am Abend erfolgreich entschärft. Das teilte die Polizei Südhessen mit. Rund um den Fundort war zuvor ein Bereich im Radius von 500 Metern evakuiert worden, wie Polizei und Stadtverwaltung mitgeteilt hatten. Von der Räumung waren den Angaben zufolge rund 5000 Menschen betroffen. Die Fliegerbombe war im Bereich Pallaswiesenstraße/Kasinostraße gefunden worden.

„Die durchaus herausfordernde und aktuell auch gefahrvolle Situation bedarf einer kurzfristigen Räumung, damit die Entschärfungsmaßnahmen eingeleitet werden können“, teilte Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) mit. Die Stadt bot Bürgerinnen und Bürgern Aufenthaltsmöglichkeiten in zwei Sporthallen an.

Von der Räumung waren auch Unterkünfte für Geflüchtete und Kindertagesstätten betroffen. Der Bereich rund um den Fundort wurde auch für den Verkehr gesperrt. dpa