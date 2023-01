Bei Unfall eingeklemmte Frau erliegt ihren Verletzungen

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine bei einem Unfall Anfang Januar in Taunusstein verletzte Frau ist gestorben. Die 59-Jährige sei nach derzeitigem Ermittlungsstand den Folgen ihrer Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauerten indes weiter an.

Taunusstein/Wiesbaden - Ein 18-Jähriger hatte am 4. Januar in Taunusstein-Wehen mit seinem Auto eine 63 Jahre alte Fußgängerin angefahren und schwer verletzt und war dann gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geprallt. Die 59-Jährige wollte gerade in ihr Auto einsteigen und wurde zwischen zwei Autos eingeklemmt. Der 18-Jährige selbst blieb unverletzt. Insgesamt waren bei dem Unfall fünf Autos beschädigt worden. Die Polizei gab den Schaden seinerzeit mit etwa 40.000 Euro an. dpa