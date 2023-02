Bei Verlängerung: Kamada winkt Nobelpreisträger-Medaille

Teilen

Chemie-Nobelpreisträger aus Deutschland Benjamin List posiert mit seinem Nobelpreis. © Tobias Schwarz/AFP-Pool/dpa/Archivbild

Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger von 2021 und Fan von Eintracht Frankfurt, hat dem japanischen Fußball-Nationalspieler Daichi Kamada einen ganz besonderen Anreiz für eine Vertragsverlängerung bei den Hessen gemacht. „Ich bin ja ein Japan-Fan. Einer meiner Lieblingsspieler ist Hasebe. Aber Daichi Kamada - wenn der ginge, das würde mir das Herz brechen.

Frankfurt/Main - Ich wollte heute die Gelegenheit nutzen, meine Medaille in die Waagschale zu werfen. Wenn er bleibt, gebe ich sie ihm“, sagte List am Rande des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel bei Amazon Prime.

Der Vertrag von Kamada, der zu den großen Leistungsträgern bei der Eintracht zählt, läuft zum Saisonende aus. Die Frankfurter würden den Vertrag gerne verlängern. dpa