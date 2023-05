Bekanntgabe der beliebtesten Babynamen

Ein neues Kettchen für ein Baby liegt im Kreißsaal einer Klinik bereit. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden will am Montag (10.30 Uhr) die Liste der beliebtesten Babynamen 2022 veröffentlichen. Grundlage sind demnach Daten von mehr als 750 Standesämtern, die fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten. „Erfasst wurden auf diese Weise über 90 Prozent aller im Jahr 2022 in Deutschland vergebenen Namen“, teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache vorab mit.

Wiesbaden - Im Fokus stehen die beliebtesten Erstnamen bei Mädchen und Jungen. Im Jahr 2021 waren dies - wie bereits ein Jahr zuvor - Emilia und Noah gewesen. dpa