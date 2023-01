Belastung auf Hessens Straßen sehr unterschiedlich

Teilen

Zwei Lastwagen fahren am Vormittag über die A3 in der Nähe des Offenbacher Kreuzes. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Gut 800 Fahrzeuge pro Tag auf der einen und fast 150.000 auf einer anderen Autobahn - die Verkehrsbelastung auf Hessens Straßen sehr unterschiedlich, wie aus der Straßenverkehrszählung 2021 hervorgeht, deren Daten nun zugänglich sind. Die am meisten belasteten Stellen im Straßennetz des Landes finden sich im Rhein-Main-Gebiet, die am wenigsten an den Landesgrenzen.

Wiesbaden - Der am stärksten belastete Autobahnabschnitt Hessens liegt auf der A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen. Laut Bundesanstalt für Straßenwesen (Bast) fuhren dort 2021 durchschnittlich 148.281 Kraftfahrzeuge am Tag durch. Am ruhigsten war es auf der A49 zwischen Neuental und Borken im Schwalm-Eder-Kreis. Dort kamen gerade mal 819 Kraftfahrzeuge pro Tag vorbei.

Wie aus einer interaktiven Karte von Hessen Mobil hervorgeht, gab es den meisten Verkehr auf Bundesstraßen auf der B45 nördlich von Weiskirchen (Kreis Offenbach), wo 75.900 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden gezählt wurden. Den wenigsten Verkehr hatte die B278 bei Obernhausen (Kreis Fulda) mit gerade mal 900 Kraftfahrzeugen.

Auf hessischen Landstraßen war die Belastung auf der L3005 zwischen Eschborn und Rödelheim am größten. Die Stelle liegt unmittelbar am Frankfurter Nordwestkreuz. Dort wurden 31.800 Fahrzeuge in 24 Stunden gemessen. Die Landstraße mit dem wenigsten Verkehr war die L3241 im Werra-Meißner-Kreis mit ganzen 45 Fahrzeugen in 24 Stunden. dpa