Bellender Hund vertreibt Einbrecher aus Vereinsheim

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein bellender Hund hat aus einem Vereinsheim in Kassel zwei Einbrecher vertrieben. Das aufmerksame Tier hörte in der Nacht zum Donnerstag beim nächtlichen Spaziergang mit seinem Herrchen aus dem Gebäude unbekannte Geräusche und schlug kräftig an, wie die Polizei in Kassel mitteilte.

Kassel - Durch das Gebell aufgeschreckt, rannten die Einbrecher sofort davon - ohne Beute zu machen. Sie hatten zuvor eine Tür des Vereinsheims aufgebrochen und die Räume durchwühlt. Der Besitzer des Hundes alarmierte nur noch die Polizei. dpa