Frau findet Briefumschlag mit 2000 Euro – und tut Überraschendes 

In Bensheim hat eine Frau einen wertvollen Briefumschlag entdeckt. Ihre Reaktion überrascht.

Bensheim – Eine 49 Jahre alte Frau aus Bensheim hatte unweit des örtlichen Winzerfestes einen Umschlag mit wertvollem Inhalt gefunden. Im Bereich der „Obere Grieselstraße“ stolperte sie über einen gut gefüllten Umschlag. Als sie das herrenlose Behältnis öffnete, staunte sie nicht schlecht.

Bensheim: Frau findet Umschlag mit 2000 Euro darin

In dem Umschlag befand sich, neben einer Lohnabrechnung, eine Menge Geld: rund 2000 Euro. Statt das Geld selbst zu behalten, machte sich die 49 Jahre alte Frau direkt auf den Weg zur Bensheimer Polizei. Dort gab sie den gefundenen Briefumschlag ab. Die Polizei handelte sofort: mithilfe der Lohnabrechnung konnte der 35 Jahre alte Besitzer des Umschlags ausfindig gemacht werden.

2000 Euro: Gibt es eine Belohnung?

Am selben Abend erschien der Besitzer der 2000 Euro aus Bensheim auf der Wache und nahm sein Geld erleichtert entgegen. Ob die ehrliche Finderin im Anschluss an ihre gute Tat „belohnt“ wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ordnungshüter waren ihr für ihr ehrliches und vorbildliches Verhalten jedenfalls überaus dankbar.

